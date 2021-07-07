Баррера считает, что победа над Рамиресом позволит ему драться за титул
Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера (22-3, 14 KO) в интервью Джорджу Эбро заявил, что апсет в грядущем поединке с непобежденным Гильберто Рамиресом (41-0, 27 КО) откроет ему дорогу к бою за титул чемпиона мира.
«Мы знали, что нам подвернется такая возможность. Мы знакомы друг с другом. Когда я тренировался в Биг-Бир у Абеля Санчеса, мы спарринговали с ним. Он идет вперед, прессингует, и это сделает для меня поединок более комфортным.
Бокс - трудный вид спорта, но у меня все еще есть интерес и желание стать чемпионом мира. Я уверен, побив Рамиреса, мы отправимся за титулом. Это остается нашей целью. После всего этого COVID-19 и срыва поединка с Сергеем Ковалевым, я по-прежнему тут, моя страсть никуда не делась.
Я все еще чувствую в себе силы, и с нетерпением жду боя с Рамиресом. Впереди меня ожидает еще много всего. Я горжусь тем, что мне удалось достичь. Я пришел в профессиональный бокс, когда мне было 27, но моя карьера расцвела после 30. Я заработал денег, мир знает, кто такой Салливан Баррера. Я не смог стать чемпионом мира, но я все равно собой горжусь».
Гильберто Рамирес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Салливаном Баррерой.
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