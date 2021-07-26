Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»

Фото: boxingscene.com

Барри Хирн, отец промоутера Эдди Хирна, признался, что сомневается в возможности организации мегафайта между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в следующем году.

Хирна-старшего цитирует издательство boxingscene.com:

Хочется сказать «соглашайся или замолкай». Просто выйдите в ринг и дайте людям то, что им нужно. Я знаю, Энтони готов на все сто, так что остается надеяться, что Тайсон Фьюри также находится на пути к бою. Хочется пожелать ему удачи, если он все-таки подерется с Уайлдером».