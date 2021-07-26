«Не верю в этот бой». Экс-тренер Кличко боится, что поединок Усик – Джошуа постигнет судьба трилогии Фьюри – Уайлдер
Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»
Отец Эдди Хирна сомневается в возможности организации мегафайта между AJ и «Цыганским Королем»
08:20
Фото: boxingscene.com
Барри Хирн, отец промоутера Эдди Хирна, признался, что сомневается в возможности организации мегафайта между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в следующем году.
Хирна-старшего цитирует издательство boxingscene.com:
«Я в этом сомневаюсь. Эдди надеется на это, но деньги были, и бой все равно не состоялся. Мне тоже хотелось бы надеяться, но с возрастом я стал циничней, и теперь я никому не верю. За свою жизнь я наслушался достаточно чепухи и больше не хочу ее терпеть.
Хочется сказать «соглашайся или замолкай». Просто выйдите в ринг и дайте людям то, что им нужно. Я знаю, Энтони готов на все сто, так что остается надеяться, что Тайсон Фьюри также находится на пути к бою. Хочется пожелать ему удачи, если он все-таки подерется с Уайлдером».
Тайсон Фьюри высказался в адрес своего соотечественника – семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.