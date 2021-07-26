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Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»

Отец Эдди Хирна сомневается в возможности организации мегафайта между AJ и «Цыганским Королем»
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»
Фото: boxingscene.com

Барри Хирн, отец промоутера Эдди Хирна, признался, что сомневается в возможности организации мегафайта между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в следующем году.

Хирна-старшего цитирует издательство boxingscene.com:

«Я в этом сомневаюсь. Эдди надеется на это, но деньги были, и бой все равно не состоялся. Мне тоже хотелось бы надеяться, но с возрастом я стал циничней, и теперь я никому не верю. За свою жизнь я наслушался достаточно чепухи и больше не хочу ее терпеть.

Хочется сказать «соглашайся или замолкай». Просто выйдите в ринг и дайте людям то, что им нужно. Я знаю, Энтони готов на все сто, так что остается надеяться, что Тайсон Фьюри также находится на пути к бою. Хочется пожелать ему удачи, если он все-таки подерется с Уайлдером».

Тайсон Фьюри высказался в адрес своего соотечественника – семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Комментарии 1

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26 июля 2021г. 13:02
Ну да, эти чемпионы Тайсон Фьюри и Джошуа гондоны. Они вроде бы согласовываются  на бой, но потом вдруг  эти бои отменяются с различными туфтовыми причинами.  Фьюри вообще долбан и говнюк. У него то жопа болить, то пизда (несмотря на то что он мужик). Он как то говорил что   установит рекорд по проведению время без боев,  где он собирается боксировать только один раз  в течение 4 лет. Фьюри любить попиздет, и считает себя циганским мусором. И он часто жалуется что он путает свою  жопу, со ртом.  И поэтому он  перепутает эти процедуры во время еды, и в туалете. Надо ему лечиться!
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