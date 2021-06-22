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Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»

Американец понимает, какие возможности откроются перед ним в случае победы над соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 22:30
Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»
Фото: boxingscene.com

«Регулярный» чемпион WBA в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), американец Марио Барриос (26-0, 17 КО) признался, что понимает, какие возможности откроются перед ним в случае победы над чемпионом в двух весовых категориях и соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО) в эту субботу.

Слова Барриоса приводит издательство boxingscene.com:

«Я был удивлен, когда они вышли на меня. Очевидно, это большая возможность. Мне все равно, что думают о «Танке» – он является одним из крупнейших имен в спорте, и это факт.

Этот поединок способен катапультировать мою карьеру, такая возможность… Когда я увидел свое имя наверху карда Showtime PPV, то понял, что сбылась мечта. Я думал об этом с детства, и теперь это реальность».

Майки Гарсия (40-1, 30 КО) убежден, что Марио Барриос может стать проблемой для Джервонты Дэвиса.

Рене Тер Велде
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Теги

Джервонта Дэвис Марио Барриос

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