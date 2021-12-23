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04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
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Башир – о расставании с Усиком: «До сих пор не понимаю, что произошло. Просто получил смс»

Американский специалист считает, что его сотрудничество с украинцем было плодотворным
Бокс Профессиональный бокс
16:35
Башир – о расставании с Усиком: «До сих пор не понимаю, что произошло. Просто получил смс»
Фото: newsone.ua

Бывший тренер Александра Усика (19-0, 13 KO) Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», что узнал о расставании с подопечным по телефону:

Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших взаимоотношениях. Я получил смс, в которой шла речь о том, что в моих услугах больше не заинтересованы. У каждого есть право поступать так, как он хочет и считает нужным по ходу своей карьеры. Это часть моей работы, часть этого бизнеса.

Я думаю, что наши отношения были хорошими. И наше сотрудничество было плодотворным. Под моим руководством он стал первым бойцом крузервейта, который завоевал пояс за 10 боев. Этот рекорд продержится еще долго. Желаю Усику всего наилучшего.

Также Башир заявил, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) является фаворитом потенциального поединка с Усиком.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Джеймс Али Башир

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