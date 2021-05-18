Башир: «Владимир Кличко проиграл Фьюри из-за неправильных тренерских установок»

В 2015 году украинец уступил «Цыганскому королю» единогласным решением судей

Кличко и Фьюри / Фото: skysports.com

Джеймс Али Башир, экс-тренер бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимира Кличко (64-5, 53 KO), рассказал, почему, украинец уступил в поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). Фьюри, который победил Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года, 14 августа должен провести поединок за статус абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)



Мы обсуждали с Владимиром его бой с Фьюри. Он понял, что делал неправильно. Дело было в его настрое, в том, как работал его угол. Тренер – водитель, боксер – машина. Тренер должен был говорить, что делать. Дело было в том, как сработал угол. Я не думаю, что тогда его настиг возраст. Вопрос был в неправильных установках в углу от Джонатана Бэнкса и Виталия Кличко. Не знаю, что было по факту, но думаю, дело было в тренерских установках.

Напомним, что Башир верит, что Владимир еще вернется в профессиональный бокс.