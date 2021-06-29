Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»
«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
Претендент по ветке IBF продолжает оказывать давление на лидера дивизиона
19:13
Джордж Камбосос / Фото: twitter.com/georgekambosos
Претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Instagram оставил очередное послание лидеру легкого веса Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO). Отметим, что австралиец заявил, что реванш Лопеса против Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) пройдет уже без чемпионских регалий.
Меня не волнует, где ты!!! Меня не волнует, что у тебя есть!!! Просто знай, что я на твоей заднице, и я приду за тобой, прежде чем любой другой легковес. Ты можешь бежать, но тебе не спрятаться. Скоро увидимся. Беги, Лопес, беги.
Напомним, что Камбосос заявил, что у отца Лопеса есть огромные проблемы с алкоголем.
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