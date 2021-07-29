Де Ла Хойя показал, как готовится к Белфорту
Белфорт перед боем с Де Ла Хойей пристыдил Мейвезера
Витор уверен, что у Оскара больше мужества чем у Флойда
18:59
Витор Белфорт, / Фото: mmafighting.com
Экс-чемпион UFC бразилец Витор Белфорт перед боем с легендарным боксером Оскаром Де Ла Хоей раскритиковал Флойда Мейвезера-младшего, который побеждал «Золотого мальчика». Слова «Феномена» приводит портал BoxingScene.
«Оскар сразится с настоящим бойцом, и в этом он не похож на Мейвезера, который дрался против видеоблогера с одним поражением. Оскар дерется с парнем, до сих пор удерживающим рекорд по числу нокаутов в UFC.
Не сомневаюсь, что он один из лучших в истории бокса, и для меня встреча с ним – воплощение мечты. Это будет непросто, и я верю, что он выложится на все сто. И мне нравится это».
Напомним, ранее Белфорт и Де Ла Хойя впервые встретились перед своим боем.
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