Белфорт перед боем с Де Ла Хойей пристыдил Мейвезера

Витор Белфорт, / Фото: mmafighting.com

Экс-чемпион UFC бразилец Витор Белфорт перед боем с легендарным боксером Оскаром Де Ла Хоей раскритиковал Флойда Мейвезера-младшего, который побеждал «Золотого мальчика». Слова «Феномена» приводит портал BoxingScene.



Не сомневаюсь, что он один из лучших в истории бокса, и для меня встреча с ним – воплощение мечты. Это будет непросто, и я верю, что он выложится на все сто. И мне нравится это».