Белью объяснил, почему Джойс является проблемой для всех бойцов супертяжелого веса

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Белью рассказал, почему его соотечественник, непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) станет проблемой для любого боксера его весовой категории.

Беллью цитирует портал boxingscene.com:

Когда вы сражаетесь против кого-то вроде него, то должны понимать, что отправляетесь в ад на двенадцать раундов. Вы должны быть в невероятной форме. Да, Энтони Джошуа, вероятно, лучший физически подготовленный тяжеловес современности, но Джо Джойс - другое животное. Ему даже не нужно много работать, но при этом он будет заставлять трудиться вас».