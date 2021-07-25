Джойс прокомментировал решение рефери остановить его бой с Такамом
Белью объяснил, почему Джойс является проблемой для всех бойцов супертяжелого веса
Британец рассказал, почему его соотечественник опасен для любого боксера его весовой категории
25 июля 14:50
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Белью рассказал, почему его соотечественник, непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) станет проблемой для любого боксера его весовой категории.
Беллью цитирует портал boxingscene.com:
«Джо проблема для любого бойца в мире. Я это говорю, основываясь исключительно на том факте, что он заставит вас работать на протяжении всего боя. Могу даже сказать, что большинство парней в супертяжелом весе не смогут дойти до конца поединка. 90% бойцов будут чувствовать темп после шестого раунда, а он нет. Джо просто будет давить на вас, и заставлять много работать. Если вы не избавитесь от Джойса до шестого раунда, то вас ожидают большие проблемы, и неважно кто будет стоять перед ним - Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер.
Когда вы сражаетесь против кого-то вроде него, то должны понимать, что отправляетесь в ад на двенадцать раундов. Вы должны быть в невероятной форме. Да, Энтони Джошуа, вероятно, лучший физически подготовленный тяжеловес современности, но Джо Джойс - другое животное. Ему даже не нужно много работать, но при этом он будет заставлять трудиться вас».
Джо Джойс нокаутировал Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО) в шестом раунде.