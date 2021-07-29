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Беллью: «Усик – лучший боксер, которого вы когда-либо видели, но Джошуа найдет способ его победить»

Британец похвалил украинского боксера
Бокс Профессиональный бокс
11:35
Беллью: «Усик – лучший боксер, которого вы когда-либо видели, но Джошуа найдет способ его победить»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью в интервью YouTube-каналу Boxing UK похвалил своего экс-соперника Александра Усика (18-0, 13 КО), однако предсказал, что тот не сможет победить действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«К моему сожалению, я дрался с Усиком. Он потрясающий боец, лучший, с кем я встречался в своей жизни. Усик – изумительный оппонент. Думаю, он лучший боксер, которого вы когда-либо видели, но мне кажется, что Джошуа найдет способ его победить.

У кого самое лучшее резюме в супертяжелом весе? Надо посмотреть в сторону Энтони Джошуа, на то, сколько чемпионов мира он побил при небольшом количестве поединков, и все остальное, что он сделал. По моему мнению, сейчас у него лучшее резюме в супертяжелом дивизионе. Ему принадлежат три из четырех поясов, он никого не боится и победил всех соперников, с которыми выходил в ринг. Отдайте парню должное».

Энтони Джошуа начал подготовку к предстоящему поединку с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Тони Белью

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