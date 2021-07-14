Белью ироничного пошутил о бое с Усиком – самое время вспомнить глухой нокаут в их поединке

Смотрите видео, как «безударный» украинец отправил спать британца

Александр Усик в бою с Тони Белью / Фото: Facebook украинца

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью недавно в шуточной манере отреагировал на пост в Instagram Александра Усика (18-0, 13 КО).

На фразу украинца: «Я иду за тобой», очевидно, адресованную Энтони Джошуа, британец ответил: «С меня достаточно. Спасибо, чемпион». Так Белью намекнул на их бой, который состоялся в ноябре 2018 года.

Поединок прошел в рамках тяжелого веса. Усик тогда был абсолютным чемпионом мира, а Белью грезил этим статусом. Боксеры уважительно вели себя по отношению друг к другу, однако Тони все время говорил, что Александр «безударный» боксер. По итогу Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде.

Ранее Белью сделал прогноз на бой Усик – Джошуа.