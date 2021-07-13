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Белью: «Как только Усик вносит коррективы – его очень трудно поймать»

Бывший чемпион WBC считает, что Джошуа проведет поединок с украинцем лучше, чем Чисора
Бокс Профессиональный бокс
16:27
Белью: «Как только Усик вносит коррективы – его очень трудно поймать»
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 KO) заявил в интервью Youtube каналу DAZN Boxing, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) выступит в поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO) намного лучше соотечественника Дерека Чисоры (32-11, 23 KO), который проиграл украинцу единогласным решением судей:

Я считаю несправедливым сравнение Чисоры с Джошуа. Я исхожу исключительно из того факта, что это два разных бойца с разными стилями. Энтони попытается взять Усика наскоком, но не так, как Чисора. Дерек делает это вообще без навыков и интеллекта. Он просто изматывает тебя. И если твоя работоспособность падает, то Чисора вступает в бой. Но дело в том, что у Усика не уменьшается воркрейт, и его навыки работы на ногах тоже не меняются. Если уж на то пошло, то они даже становятся лучше по ходу поединка.

Усик – из тех, кому нравится присматриваться к сопернику в течение двух раундов. Поверьте мне, увы, я знаю об этом из собственного опыта. Он смотрит на оппонентов пару раундов, а с третьего раунда начинает вносить коррективы.

Я был рад видеть, как Чисора доносит удары в первых двух раундах. Но как только Александр внес правки в третьем, четвертом и пятом раундах, его стало очень трудно поймать.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о деталях контракта на поединок Усик – Джошуа.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Тони Белью Энтони Джошуа Дерек Чисора

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