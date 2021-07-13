Белью: «Как только Усик вносит коррективы – его очень трудно поймать»

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 KO) заявил в интервью Youtube каналу DAZN Boxing, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) выступит в поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO) намного лучше соотечественника Дерека Чисоры (32-11, 23 KO), который проиграл украинцу единогласным решением судей:



Усик – из тех, кому нравится присматриваться к сопернику в течение двух раундов. Поверьте мне, увы, я знаю об этом из собственного опыта. Он смотрит на оппонентов пару раундов, а с третьего раунда начинает вносить коррективы.

Я был рад видеть, как Чисора доносит удары в первых двух раундах. Но как только Александр внес правки в третьем, четвертом и пятом раундах, его стало очень трудно поймать.