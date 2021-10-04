Усик: «Я буду сильнее и быстрее в следующем бою с Джошуа»

Украинец намерен выступить лучше, чем в первом поединке

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Обладатель поясов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) заявил в интервью DAZN, что в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) проведет бой еще лучше, чем их первый поединок:



В бою с Энтони Джошуа я хорошо выступил, но в следующий раз я проявлю себя еще лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою. Вы всегда должны преодолевать свои границы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы. Идите напролом и никому не позволяйте вас остановить. Моя команда была ключевым фактором. Я должен был придерживаться стратегии давления и поддержки темпа до конца боя. Самое главное – сохранять концентрацию. Нужно было продолжать давить и держать должный уровень концентрации.

Промоутер украинца рассказал о сроках проведения реванша.