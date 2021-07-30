Хирн: «Поединок с Усиком намного сложнее для Джошуа, чем бой с Уайлдером для Фьюри»
Белью – о поединке Усик – Джошуа: «Хороший большой парень побьет маленького хорошего парня»
Экс-чемпион мира считает, что разница в габаритах даст о себе знать
13:51
Джошуа и Усик
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью
считает, что Александру Усику (18-0, 13 KO) придется непросто из-за разности в антропометрических данных с обладателем титулов WBA/WBO/ IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа
(24-1, 22 KO).
Я заставил Усика поработать и, возможно, был впереди после семи раундов. Если бы я мог остановить поединок в восьмом раунде, то все было бы совсем неплохо. Но это был не 8-раундовый, а 12-раундовый бой. И этот парень всегда становится только лучше по ходу поединка.
Как я уже говорил, единственный недостаток Усика – его габариты. Хороший большой парень побьет хорошего маленького парня в 99% случаев.
Напомним, что Белью назвал Усика лучшим боксером, с которым Джошуа приходилось сражаться.