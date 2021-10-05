Белью объяснил, за счет чего Усик побеждает всех соперников

Британец убежден, что украинец сумел сохранить все свои сильные стороны

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью убежден, что его бывший оппонент Александр Усик (19-0, 13 КО) сумел перейти в другую весовую категории, сохранив все свои сильные стороны.

При просмотре их поединка 2018 года британец отметил, что украинец заставил его выдохнуться за счет работы ног.

Белью цитирует портал DAZN:

«Нисколько не сомневаюсь, что Александр в тяжелом весе так же мобилен, как он был в первом тяжелом. Исключительный боксер. И у него получается делать все это в ринге за счет его умственных способностей. Он понимает, когда нужно сделать какую-то комбинацию, а когда лучше не делать этого. И у него получается это проворачивать не за счет физических данных, а за счет своих мозгов. И вот снова, – комментирует Беллью происходящее на второй минуте четвертого раунда, – смотрите, он в удары не вкладывается абсолютно сейчас, а набрасывает удары, чтобы понять, как я реагирую на них и подготовить тяжелый удар. То есть сейчас он готовит свою атаку, которая будет в 7-м раунде. Он не пытается сейчас закончить все в 4-м, он нацелен на раунд 7-8. То, что ты сейчас говоришь про постоянное давление – да, это сейчас и происходит на видео. Есть один нюанс: зрители не понимают, что прессинг осуществляется не за счет рук, а за счет ног. Передняя нога оппонента – вот, что устраивает прессинг, а она у него всегда находилась на ударной дистанции. Вот это меня уже начинало изматывать. Я пытался дергать его, чтобы он сделал шаг назад и дал мне больше пространства, но… Моя задача была заставить его больше работать, идти на риск, но он никогда не шел на это бездумно. Он не будет этого делать».

Тони Белью назвал единственный способ победить Александра Усика.