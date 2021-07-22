Белью: «Усик вернулся к отцу Ломаченко – это еще больше усложняет задачу для Джошуа»
Бывший чемпион мира Тони Беллью (30-3, 20 КО) прокомментировал TalkSport предстоящий поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Это тяжелый бой, я не собираюсь лгать. Это очень и очень тяжелый бой. Во всяком случае, это стало еще труднее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко.
Это еще больше усложняет задачу, потому что они разработают план боя, который попытается свести на нет все хорошее, что делает Энтони Джошуа. Они попытаются отобрать у Джошуа все.
Вот что так хорошо делает Усик. Он нивелирует ваши сильные стороны, прежде чем начать реализовывать свои собственные. То, что он делает ногами, – он исключительный.
Так что я думаю, что это действительно тяжелый бой, я думаю, что это действительно опасно.
Усик морально истощил меня в нашей схватке, держа свою переднюю ногу близко ко мне. Он оказывает на вас психологическое давление, а не физическое. Он жестокий и блестящий».
Тони Беллью остроумно пошутил под постом Александра Усика.