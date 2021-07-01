Белью: «Уайлдер уже не станет лучше в третьем поединке с Фьюри»
Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»
Бывший чемпион мира – о мегафайте в супертяжелом дивизионе
19:58
Тони Белью / Фото - the-sun.comЭкс-чемпион мира Тони Белью (30-3, 20 КО) поделился мнением относительно поединка между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом на титул Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Белью talkSPORT.
«Это тяжелый бой, не буду врать. Это очень, очень тяжелый бой. Если уж на то пошло, все стало еще сложнее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Это еще больше усложняет задачу, потому что они разработают план игры, в котором постараются свести на нет все хорошее, что делает Энтони Джошуа. Они попытаются отнять у него все. Вот что Усик делает так хорошо – он отнимает твои сильные стороны, прежде чем начать использовать свои сильные стороны. И, отнимая твои сильные стороны, ты теряешься. То, что он делает ногами – он исключительный. Я думаю, что это действительно тяжелая борьба, это очень опасно. Я думаю, что Энтони Джошуа потеряет очки, когда догонит его».
Ранее Боб Арум сообщил, что Анатолий Ломаченко согласился готовить Усика к бою с Джошуа.
Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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