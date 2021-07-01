Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 4
Теннис (1 событие из 77) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
20:10 Оскар Отте - Энди Маррей 2:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 77) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован

Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»

Бывший чемпион мира – о мегафайте в супертяжелом дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
19:58
Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»
Тони Белью / Фото - the-sun.com
Экс-чемпион мира Тони Белью (30-3, 20 КО) поделился мнением относительно поединка между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом на титул Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Цитирует Белью talkSPORT.

«Это тяжелый бой, не буду врать. Это очень, очень тяжелый бой. Если уж на то пошло, все стало еще сложнее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Это еще больше усложняет задачу, потому что они разработают план игры, в котором постараются свести на нет все хорошее, что делает Энтони Джошуа. Они попытаются отнять у него все. Вот что Усик делает так хорошо – он отнимает твои сильные стороны, прежде чем начать использовать свои сильные стороны. И, отнимая твои сильные стороны, ты теряешься. То, что он делает ногами – он исключительный. Я думаю, что это действительно тяжелая борьба, это очень опасно. Я думаю, что Энтони Джошуа потеряет очки, когда догонит его».


Ранее Боб Арум сообщил, что Анатолий Ломаченко согласился готовить Усика к бою с Джошуа

Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Тони Белью Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
22:09
﻿У Усика не смогли подтвердить, что к Джошуа Александра будет готовить Анатолий Ломаченко
﻿У Усика не смогли подтвердить, что к Джошуа Александра будет готовить Анатолий Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Усик пообещал, что Украина победит Англию на Евро. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера
Тема дня
Усик пообещал, что Украина победит Англию на Евро. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера
Бокс Профессиональный бокс
15:06
2
Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа
Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Редкач: «Желаю Усику победы над Джошуа. Я всегда за него горло рвал»
Редкач: «Желаю Усику победы над Джошуа. Я всегда за него горло рвал»
Бокс Профессиональный бокс
13:33
Пьорфект инглиш! Усик поддержал Украину перед матчем с Англией, но вряд ли его кто-то понял
Пьорфект инглиш! Усик поддержал Украину перед матчем с Англией, но вряд ли его кто-то понял
Бокс Профессиональный бокс
12:06

Новости: Бокс

Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Профессиональный бокс
22:09
Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»
Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»
Профессиональный бокс
20:57
Хаттон: «Ломаченко с такой легкостью выигрывал поединки, что просто не был готов к тому, что Лопес составит ему конкуренцию»
Хаттон: «Ломаченко с такой легкостью выигрывал поединки, что просто не был готов к тому, что Лопес составит ему конкуренцию»
Профессиональный бокс
20:24
Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»
Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»
Профессиональный бокс
19:58
«Футбол возвращается домой». Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020
«Футбол возвращается домой». Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020
Профессиональный бокс
19:06
Ребята прогрессивных взглядов? Тренер Усика заценил ягодицы Селезнева на тренировке
Ребята прогрессивных взглядов? Тренер Усика заценил ягодицы Селезнева на тренировке
Профессиональный бокс
18:34
Бриггс высказал непопулярное мнение о поединке Фьюри и Уайлдера
Бриггс высказал непопулярное мнение о поединке Фьюри и Уайлдера
Профессиональный бокс
18:03
Бывший тренер Кличко: «Недолюбливал Фьюри из-за боя с Володей. Но теперь понимаю, какой он красавец»
Бывший тренер Кличко: «Недолюбливал Фьюри из-за боя с Володей. Но теперь понимаю, какой он красавец»
Профессиональный бокс
17:11
﻿У Усика не смогли подтвердить, что к Джошуа Александра будет готовить Анатолий Ломаченко
﻿У Усика не смогли подтвердить, что к Джошуа Александра будет готовить Анатолий Ломаченко
Профессиональный бокс
17:07
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости