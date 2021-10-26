Бенавидес: «Кроуфорд доминировал над всеми соперниками, кроме моего брата»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) в интервью Fight Hub TV заявил, что его старшему брату Хосе по силам возобновить свою карьеру несмотря на досрочное поражение от Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и более чем трехлетний простой вне ринга.

Мы с братом поехали в Омаху и арена была просто сумасшедшая. Нас напрочь освистали, но мы не позволили этому сбить его концентрацию. Хосе хорошо проводил бой, но этот последний удар… Если честно, тяжело было смотреть на то, как мой брат оказался в нокауте, но он прекрасно выступил против одного из лучших бойцов в мире на сегодняшний день. Больше никто так не смотрелся с Кроуфордом. Он просто доминирует над всеми, а с моим братом у него такое сделать не вышло».