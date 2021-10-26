Бенавидес: «Я мог бы дать Канело хороший бой»

Американец полностью уверен в своих силах

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Двукратный обладатель пояса WBC в суперсреднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) явно нацелен на проведение поединка с легендарным мексиканским боксером Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO). 24-летний американец в интервью Fight Hub TV, признался что уверен в своих силах, ведь он многим отличается от предыдущих соперников Канело.

«Я уверен в себе и считаю, что смогу победить его. Я видел множество вещей, которыми мог бы воспользоваться. Думаю, соперники Канело не обладают особой ударной мощью. У последних его оппонентов ее не было, а чтобы сдержать Канело нужна мощь иначе он весь бой будет рядом с тобой. Я считаю себя самым сильнобьющим парнем в суперсреднем весе. У меня в рекорде 24 победы и 21 нокаут. Я определенно мог бы дать Канело хороший бой. У меня великолепный джеб, отличные удары по корпусу, прекрасная скорость, а также я хорошо прессингую. Соперники Канело кажутся заранее проигравшими. Они выходят в ринг с таким видом, будто их уже избили. Со мной ситуация будет кардинально отличаться. Я очень мотивирован, очень уверен в себе. Я верю в свои силы и считаю, что я и буду тем боксером, который победит Канело».

Давид Бенавидес верит, что он обладает хорошими шансами на победу над Саулем Альваресом.