Бенавидес: «Я уверен, что нокаутирую Хосе Ускатеги»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с венесуэльцем Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO), а также рассказал, как проходит подготовка к этому противостоянию.

Бенавидеса цитирует портал boxingnews24.com:

Ускатеги – серьезный соперник. Он является бывшим чемпионом мира и ему нужно отдать должное. Меня ждут большие бои, поэтому я должен подготовиться к этому поединку наилучшим образом.

Чувствую, что я лучший боец, по сравнению с Хосе. Мои навыки на более высоком уровне, я мощнее, а также моя скорость выше. К тому же я все еще голоден к победам. Это будет отличная ночь для всей моей команды. Я уверен, что пойду туда и нокаутирую своего соперника».