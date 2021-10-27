Бенавидес: «Я уверен, что нокаутирую Хосе Ускатеги»
Бывший чемпион мира во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с венесуэльцем Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO), а также рассказал, как проходит подготовка к этому противостоянию.
Бенавидеса цитирует портал boxingnews24.com:
«У нас в лагере все замечательно. Мы проводим спарринги по 12-13 раундов и бегаем по 6-7 миль в день. Я очень много работаю, и мне не терпится устроить шоу 13-го ноября.
Ускатеги – серьезный соперник. Он является бывшим чемпионом мира и ему нужно отдать должное. Меня ждут большие бои, поэтому я должен подготовиться к этому поединку наилучшим образом.
Чувствую, что я лучший боец, по сравнению с Хосе. Мои навыки на более высоком уровне, я мощнее, а также моя скорость выше. К тому же я все еще голоден к победам. Это будет отличная ночь для всей моей команды. Я уверен, что пойду туда и нокаутирую своего соперника».
Давид Бенавидес уже вовсю заглядывает за спину своему следующему сопернику венесуэльцу Хосе Ускатеги.
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