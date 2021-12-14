Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
Беринчик: «Будем бить первыми, поскольку лучшая защита – это нападение»
Украинец отметил, что ему осталось сбросить несколько килограмм перед боем
14 декабря 17:53
Денис Беринчик / Фото: instagram
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) рассказал XSPORT
о подготовке к поединку с россиянином Исой Чаниевым (15-2, 11 КО).
О готовности к поединку.
«Всегда отличное настроение, поскольку проделал отличную работу, был в Буковеле, надышался свежим воздухом, поднялись эритроциты, гемоглобин в норме и в субботу я буду готов на 100%. Но пока еще есть пару лишних килограмм, которые нужно сбросить перед взвешиванием и затем будет отличное настроение, и я тогда буду готов на 100%».
О подготовке к поединку.
«Большинство не зависит от меня. Есть тренер Егор Голуб, который разбирает соперника и ставит мне задачи, чтобы я их решал в тренировочном процессе. Также даем задание спарринг партнерам. Смотрим, какие комбинации соперник бьет, чтобы мы потом защищались. Потом нарабатываем на лапах и на всевозможных тренировках, которые могут быть: не остаемся после своей атаки, уходим на свою дистанцию и будем бить первыми, поскольку лучшая защита – это нападение».
Об отличиях подготовки к кулачным боям и боксу.
«Есть моменты, которые нарабатывались в течение всего лета – это захват одной рукой, а второй бить. Это то, что нельзя в боксе и можно в кулачке, а теперь нужно наоборот – то, чего я научился, нельзя будет делать в боксе. Думаю, что если я нарушу правила, то есть рефери, который подскажет, что так делать нельзя и будет всячески пресекать. Либо будет нарушение, либо снятие баллос, либо будет все красочно в стиле Дениса Беринчика».Напомним, 18 декабря Беринчик проведет бой против россиянина Исы Чаниева. Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.