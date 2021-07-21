Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»

Боксер признался, что его соперникам всегда доставалось

Денис Беринчик / Фото: Facebook Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым рассказал, почему дебютный поединок вне бокса не станет для него чем-то новым:

Я родился в Краснодонском районе, шахтерский регион. Мой батя Степаныч постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, разбирался со мной, ездил со мной на стрелки. Кулачка для меня не новость. Без последствий это не обошлось – всегда есть у моих оппонентов травмы. Руки целые, шрамы позаживали. Также Беринчик рассказал о планах подраться за пояс IBF.

Олег Шумейко-младший