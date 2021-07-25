Беринчик обратился к болельщикам после победы над Лобовым: «Кулаки на месте, голова тоже»

Денис Беринчик / фото - fightnews.info

Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в своем Instagram подвел итого своего дебютного боя на голых кулаках, в котором он досрочно победил экс-бойца UFC Артема Лобова.

Ожидания были отличными, так как всю тяжелую работу пришлось делать уже в тренировочном процессе - наработать клинч с Анатолием Шпонарским и выполнить все указания Егора Голуба: растягивать, не рубиться. Как говорится, бокс победил. Мне все понравилось, думаю, вам тоже.

Целый, здоровый, 15-0. В кулачке дебют тоже удался, так что всем силы, всем бокс и спорт. Кулаки на месте, голова тоже. Удачи. Всем спасибо, что остаетесь с нами. Всем передаем привет, кто нас смотрел и будет оставаться с нами».