Беринчик рассказал, какой урон он получил во время боя с Лобовым
Беринчик: «П****лины от Лобова пролетали нормально. Артем боец – рубился, открыто махал»
Украинец подытожил дебют в кулачных боях
25 июля 15:31
Денис Беринчик / Фото: facebook.com/berinchyk
Легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) высказался в интервью Youtube каналу «Sport24: Культура бития» о кулачном поединке с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.
Я тяжело тренировался и, возможно, поэтому со стороны это выглядело легко. Хотя п****лины там пролетали нормально, и можно было проиграть по техническим причинам: выключили свет. Но такого не случилось. Пару встрясок было. Артем Лобов тоже боец, не ссал, рубился, открыто махал, но не попал, потому что есть уклоны, большая школа бокса – 22 года. И, в принципе, кулачные бои на улице никто не отменял.
Я там уже почувствовал кровь, хлынул адреналин – я бы его добил. Я сначала не включался, потому что так можно травмироваться. Где-то отпускал его, вытягивал на себя. Дальше я бы включился посерьезнее и проводил бы серии атак, я бы засыпал.
Напомним, что Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) эффектным образом вызвал Беринчика на поединок.