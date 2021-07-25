Беринчик: «П****лины от Лобова пролетали нормально. Артем боец – рубился, открыто махал»

Денис Беринчик / Фото: facebook.com/berinchyk

Легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) высказался в интервью Youtube каналу «Sport24: Культура бития» о кулачном поединке с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.



Я там уже почувствовал кровь, хлынул адреналин – я бы его добил. Я сначала не включался, потому что так можно травмироваться. Где-то отпускал его, вытягивал на себя. Дальше я бы включился посерьезнее и проводил бы серии атак, я бы засыпал.