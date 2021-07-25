Почти без последствий. Беринчик показал как выглядит после дебюта на голых кулаках
Беринчик рассказал, какой урон он получил во время боя с Лобовым
Украинский легковес признался, что в своем дебютном бою на голых кулаках ему не удалось избежать повреждений
25 июля 14:00
Денис Беринчик / фото - fightnews.info
Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» признался, что в своем дебютном бою на голых кулаках, в котором он досрочно победил Артема Лобова, ему не удалось избежать урона.
«Количество времени совсем другое, и реально удобно, когда после 36 минут окунаешься в 10 минут. Конечно, темп другой. Надо сразу включаться, рядышком быть. А классический бокс - это классический бокс. Пропустил один раз предплечьем по уху и один раз встряхнули во втором раунде. Я такой подумал: «О, в кулачечке. Интересно».
Руки целые, все хорошо. Правда, левая рука подмятая, потому что я со стойки левши правой накиксовал и левой один раз ударил. Я его сильно рассек, но голова крепкая, блин. Корпус - это отдельная история. Я увидел, что когда я ему пробил в корпус, прямо ручки подсели и ножка поднималась».
Денис Беринчик подвел итого своего дебютного боя на голых кулаках.