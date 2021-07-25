Беринчик рассказал, какой урон он получил во время боя с Лобовым

Денис Беринчик / фото - fightnews.info

Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» признался, что в своем дебютном бою на голых кулаках, в котором он досрочно победил Артема Лобова, ему не удалось избежать урона.

Руки целые, все хорошо. Правда, левая рука подмятая, потому что я со стойки левши правой накиксовал и левой один раз ударил. Я его сильно рассек, но голова крепкая, блин. Корпус - это отдельная история. Я увидел, что когда я ему пробил в корпус, прямо ручки подсели и ножка поднималась».