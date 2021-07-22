Беринчик считает, что Джошуа «притянули» к золоту ОИ – смотрим его финальный бой и формируем собственное мнение

В решающем бою победа британцу была присуждена лишь после решения судей

Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Украинский легковес Денис Беринчик выразил мнение, что нынешнего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа на Олимпийских игра-2012 в Лондоне к золоту «притянули за уши».

Беринчик – не первый, кто так считает. Но мы предлагаем вам сформировать собственное мнение. В финале олимпийского турнира Джошуа встретился с победителем Пекина-2008 Роберто Каммарелле. Регламентированное время боя закончилось ничьей – 18:18, и лишь после решения судей победа досталась Джошуа.





Напомним, 25 сентября Джошуа будет защищать свои титулы против украинца Александра Усика.