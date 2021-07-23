Макгрегор может прилететь в Киев на бой Беринчик – Лобов
Беринчик слегка перевесил Лобова перед своим дебютом в кулачном бою
Бойцы подерутся 24 июля
23 июля 15:58
Беринчик и Лобов / фото - Mahatch
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) и боец ММА Артем Лобов взвесились перед боем на голых кулаках 24 июля в столичном Дворце спорта.
Украинец на весах показал вес 63,8, а обладатель гражданства Ирландии 63,7.
На пресс-конференции перед боем Беринчик заявил, что бой 24 июля не станет для него дебютным.
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