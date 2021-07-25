Беринчик обратился к болельщикам после победы над Лобовым: «Кулаки на месте, голова тоже»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Украинец также получил хорошие предложения из бокса
25 июля 11:58
Денис Беринчик / Фото: К2
Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить высказался о досрочной победе над экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.
«Я готовился как на 12-раундовый бой, провел где-то 80 тренировок за шесть недель. Желание выступить? Если предложат нормальную «котлету» и нормального бойца, то с удовольствием. Но сразу посыпались боксерские предложения. Есть реальные предложения из-за рубежа.
Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, как обычно, будем какого-то таксиста гасить н***й. Приедет из Таиланда, из коробков вылезет: «Я убийца».
Подтянулись все, в YouTube все рассматривали и рассказывали. Это первое PPV, которое продавалось в Украине. То есть они продавались, но были бои за рубежом, например, у Усика. А это можно сказать, что я замутил впервые в истории».
Напомним, Беринчика вызвал на поединок скандальный украинец Иван Редкач.