Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»

Денис Беринчик / Фото: К2

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить высказался о досрочной победе над экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.



Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, как обычно, будем какого-то таксиста гасить н***й. Приедет из Таиланда, из коробков вылезет: «Я убийца».

Подтянулись все, в YouTube все рассматривали и рассказывали. Это первое PPV, которое продавалось в Украине. То есть они продавались, но были бои за рубежом, например, у Усика. А это можно сказать, что я замутил впервые в истории».