Беринчик закатил зрелищный бой и эффектно победил Лобова
Редкач «оторвал» Беринчику голову и предложил Денису бой
Победа над Лобовым впечатлила скандального украинца
24 июля 23:03
Фото: Instagram Редкача
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в Instagram оперативно отреагировал на победу своего соотечественника Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) над бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым:
«С победой, Денис. Ты – воин! Я принимаю твой вызов в ринге или в «Махаче». Я готов дать тебе реванш в боксе, будет хорошее боище, если будут хорошие условия для этого боя! Мы это сделаем!»
Напомним, Редкач давно задевает Беринчика, а недавно даже спустился в его весовую категорию.