Денис Беринчик – Артем Лобов. Онлайн трансляция
Беринчик: «Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут»
Украинский боксер вскоре попробует себя в кулачных боях
22 июля 15:18
Денис Беринчик / Фото: Facebook боксера
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) не стал бы драться против известного рэпера Моргенштерна из-за своих понятий:
«Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку».
24 июля в Киеве Беринчик подерется на голых кулаках против Артема Лобова. Затем украинец надеется, что ему удастся провести бой за титул чемпиона мира по боксу.