Беринчик: «Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут»

Украинский боксер вскоре попробует себя в кулачных боях

Денис Беринчик / Фото: Facebook боксера

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) не стал бы драться против известного рэпера Моргенштерна из-за своих понятий:

«Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку».

24 июля в Киеве Беринчик подерется на голых кулаках против Артема Лобова. Затем украинец надеется, что ему удастся провести бой за титул чемпиона мира по боксу.