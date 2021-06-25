Беспутин: «Фьюри должен победить Уайлдера»
Беспутин – о критике Ломаченко в Украине: «Это дичь. Я иногда читаю – мне как за себя обидно»
Российский полусредневес стал на защиту украинца
14:59
Александр Беспутин / Фото - fightnews.infoЭкс-регулярный чемпион WBA в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) высказался относительно того, что его друга Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) в последнее время массово критикуют в Украине.
«Я не буду комментировать высказывания специалистов и тренеров из Украины. Это взрослые ребята, поэтому у нас, людей из России, есть такая история, что мы с уважением относимся к старшему поколению. То, что они говорят, – это дичь чуть-чуть. Люди у нас злые. Я иногда читаю – мне как за себя обидно порой. Про себя гадости иногда читаешь, но бывает не так обидно, даже улыбает и смешно. А когда про друга читаешь, чуть-чуть обидно. Тем более человек легендарный, заслуженный. Никого упрекать не хочу, но недавно кричали, что это живая легенда, а сейчас другие вещи говорят. Я думаю, Бог им судья».
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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