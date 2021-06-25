Понравилось. Беспутин свой следующий поединок вновь проведет в России
Беспутин: «Я гораздо меньше удивлюсь возвращению Владимира Кличко, чем Поветкина»
Экс-чемпион мира отметил заслуги своего соотечественника
11:41
Александр Беспутин / Фото - rus.teamЭкс-обладатель титула WBA Regular в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) прокомментировал решение бывшего чемпиона мира, супертяжеловеса Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) завершить выступления на профессиональном ринге.
«Саша – русский витязь, мощный боец, мощный парень. В этом спорте ему ничего не надо доказывать, он уже все доказал. Поветкин – чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион среди любителей. В профессионалах он тоже был чемпионом мира, боксировал на топ-уровне, был топ-тяжеловесом современности. Он всем все показал и доказал. Поветкин – возрастной парень. Я думаю, уже была пора завязывать. Молодец, ушел. Я ему желаю спокойствия и хорошей спортивной пенсии. Если он вернется, то я очень удивлюсь. Я гораздо меньше удивлюсь возвращению [Владимира] Кличко, чем Поветкина».
Напомним, свой следующий поединок Беспутин проведет 11 сентября в Красноярске (Россия) за пояс WBA Gold.