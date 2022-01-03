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Бетербиев: «Если срастется с Биволом – я не против, если с Джо Смитом – тоже»

Россиянин высказался о потенциальных следующих соперниках
Бокс Профессиональный бокс
03 января 22:45
Бетербиев: «Если срастется с Биволом – я не против, если с Джо Смитом – тоже»
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что ему без разницы, кто станет его следующим соперником: обладатель титула WBA Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) или чемпион WBO Джо Смит (27-3, 21 КО).

«Честно сказать, если срастется с Биволом – я не против. Если в лучших условиях срастется с Джо Смитом – тоже я не против. Нет такого, что я хочу кого-то из них побить больше. Я просто постараюсь сделать свою работу в хорошем варианте.

Я не могу сказать, чего ожидаю от боя с Биволом. Если я сейчас кое-что скажу, думаю, вы начнете смеяться и мне не поверите. Дело в том, что я не смотрел ни одного боя Дмитрия Бивола. Я не фанатею от самого бокса. Я уже давно тренируюсь, и мне нравится это делать, а вот именно от бокса пока нет такого, чтобы я все бои смотрел. Когда я подписываю контракт на бой, тогда начинаю изучать соперника, его сильные и слабые стороны.

А так, возможно, мы можем встретиться с кем-то, например, с Чапаевым. Я могу и не встретиться с ним. Зачем мне забивать голову лишней информацией? Я не смотрю, не изучаю соперника до боя. Если подписал контракт с кем-то, только тогда мы с командой начинаем работать в этом направлении».

Артур Бетербиев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Джо Смит Артур Бетербиев Дмитрий Бивол

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