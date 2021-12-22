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Бетербиев: «Некоторые левши – хорошие боксеры и обладают прекрасными навыками, но не Браун»
Чемпион IBF и WBC – о серьезной травме в поединке с американцем
10:41
Артур Бетербиев / Фото - boxingscene.comЧемпион мира в полутяжелом дивизионе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) с уверенностью заявил, что Маркус Браун (24-2, 16 КО) специально спровоцировал столкновение головами в 4-м раунде их очного противостояния.
Цитирует россиянина boxingscene.com.
«Убежден, что Браун намеренно столкнулся головой со мной. 1000%. Не нравится, когда боксеры делают такие вещи. Это неспортивно и грязно. Некоторые левши – хорошие боксеры и обладают прекрасными навыками, но не Браун.
«Во время пятого и шестого раундов я чувствовал, что Браун начинает замедляться, но не был уверен. Подумал, что это может быть тактика. С другой стороны, я был в основном озабочен своей сечкой и тем фактом, что бой могут остановить».
Фото ужаснейшего рассечения Бетербиева в бою с Брауном.
Напомним, россиянин нокаутировал своего оппонента в 9-м раунде.
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