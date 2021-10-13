Бетербиев признался, что бой с Гвоздиком был самым значимым в его карьере

В том поединке россиянин объединил пояса

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Российский полутяжеловес, чемпион мира по версиям WBC, IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) признался, что бой против украинца Александра Гвоздика был самым значим в его карьере.

Боксеры встретились 18 сентября 2019 года. Бой был довольно равным, однако после экватора украинца начали покидать силы, а в десятом раунде он несколько раз оказался на настиле, после чего рефери в ринге остановил поединок:

«Сейчас самый значимый бой в моей карьере – этот объединительный поединок с Гвоздиком».

В том бою Бетербиев отобрал у украинца пояс WBC и попутно завершил карьеру Гвоздика, который больше не появлялся в ринге.



Накануне был официально объявлен следующий соперник Бетербиева.