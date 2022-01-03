Бетербиев: «Руис победил Джошуа лучше, чем Усик»

Усик и Джошуа / Фото: Facebook

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) высказался о победах над супертяжеловесом Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Энди Руиса (34-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Но, опять же, я не умаляю заслуги Усика. Я не принижаю Энтони Джошуа. Мы не знаем, какая у них подготовка была, как чувствовал себя Энтони Джошуа. Есть много факторов, о которых мы не знаем. Мы просто думаем, что знаем.

Я считал, что Джошуа Кличко побил, он в хорошей форме. Значит, у него с левшами проблема, если он Усику проиграл. Честно вам скажу, я даже по сегодняшний день этот бой не смотрел.