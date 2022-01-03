Бетербиев: «Мне не из-за чего завидовать Усику»
Бетербиев: «Руис победил Джошуа лучше, чем Усик»
Для россиянина в поединке важен нокаут
14:43
Усик и Джошуа / Фото: Facebook
Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) высказался о победах над супертяжеловесом Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Энди Руиса (34-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Если кто-то переходит из первого тяжелого веса в тяжелый и бьет чемпиона, то я считаю, что это недочеты Джошуа и его команды. Во-вторых, Джошуа в своей карьере провел не самый лучший бой с Усиком. В-третьих, Джошуа до этого проигрывал человеку, который… Руис? Энди Руис. Он проиграл мексиканцу. Ему, наверно, трех или четырех соперников поменяли, и они вышли с этим Энди Руисом, и он не ожидал от него. Но Руис победил его нокаутом, то есть лучше, чем Усик.
Но, опять же, я не умаляю заслуги Усика. Я не принижаю Энтони Джошуа. Мы не знаем, какая у них подготовка была, как чувствовал себя Энтони Джошуа. Есть много факторов, о которых мы не знаем. Мы просто думаем, что знаем.
Я считал, что Джошуа Кличко побил, он в хорошей форме. Значит, у него с левшами проблема, если он Усику проиграл. Честно вам скажу, я даже по сегодняшний день этот бой не смотрел.
Также Бетербиев заявил, что у него нет причины завидовать Усику.
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