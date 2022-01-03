Бетербиев: «Мне не из-за чего завидовать Усику»

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Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) заявил, что он с уважением относится к обладателю титулов WBO/WBA/IBF Александру Усику (19-0, 13 KO):



Как я могу быть против Усика, если я даже до сих пор не смотрел этот бой? Или за Усика? Если бы я за кого-то из них был, то сидел бы и смотрел. Хотя я там с Усиком боксировал три раза, мне даже так не было интересно смотреть этот бой.

Я уважаю, что он сделал эту работу. Я уважаю, что он добился таких результатов, это очень круто.