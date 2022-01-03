Мейвезер помогает Джошуа в подготовке к реваншу с Усиком
Бетербиев: «Мне не из-за чего завидовать Усику»
Российский чемпион рассказал, за что уважает украинца
12:01
Фото: boxingscene.com
Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) заявил, что он с уважением относится к обладателю титулов WBO/WBA/IBF Александру Усику (19-0, 13 KO):
Все говорят, что я кому-то завидую. Чему мне завидовать? Я с удовольствием занимаюсь своим делом пока что. Я ни к кому не отношусь предвзято. Труд, который я делаю, – это нелегкое дело. Эти же ребята добились этого – то же Усик, Энтони Джошуа. Они не просто так наверху, а потому что добились этого. И я уважаю этот труд. У меня нет плохих мыслей об этих людях. Я вообще не думаю о них, я занимаюсь своим делом.
Как я могу быть против Усика, если я даже до сих пор не смотрел этот бой? Или за Усика? Если бы я за кого-то из них был, то сидел бы и смотрел. Хотя я там с Усиком боксировал три раза, мне даже так не было интересно смотреть этот бой.
Я уважаю, что он сделал эту работу. Я уважаю, что он добился таких результатов, это очень круто.
Напомним, что перед реваншем с Усиком у Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) еще одно суперзвездное пополнение в тренировочном лагере.
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