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Бетербиев: «Усик сейчас лучший боксер из тех, что были у Украины»
Лидер полутяжелого дивизиона оценил выступление уроженца Симферополя в бою с Джошуа
8 октября 08:42
Артур Бетербиев / Фото - DAZNЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артуром Бетербиевым (16-0-0, 16 KO) в интервью YouTube-каналу «БОКС ТВ» оценил достижения новоиспеченного обладателя титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Не побоюсь сказать, Усик сейчас лучший боксер из тех, что были у Украины. Среди всех бойцов оттуда. Зачем мне ему завидовать? Зачем? В таком случае у меня не хватит времени на реализацию своих целей. Я говорил, что ставлю на Джошуа, но на него ставили и букмекеры. Я не имел ввиду, что Усик не способен выиграть, ведь это бокс. AJ неважно провел бой, а Усик провел его великолепно. Я говорил, что Усику повезло, но ему повезло в хорошем смысле. Есть те, кто ничего не делал и им фортануло, а Усик действительно работал, он усердно тренируется».
Напомним, что в рейтинге P4P по версии The Ring и DAZN Усик располагается на втором месте.