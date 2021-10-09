Билеты на бой Фьюри – Уайлдер 3 принесут более 10 миллионов долларов выручки

И это даже не sold-out

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

10 октября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) проведет третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Издание BoxingScene подсчитало сколько денег организаторы боя заработают на продаже билетов. На данный момент продано около 15 тысяч тикетов, на сумму более 10 миллионов долларов. И это даже не sold-out, ведь на этот вечер бокса арена T-Mobile рассчитана на 18 тысяч зрителей.

Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.