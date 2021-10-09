Фьюри и Уайлдер показали рекордный вес в карьере

Боксеры проведут между собой третий бой

Фото: boxingscene.com

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерских компаний Top Rank и PBC, главным поединком которого станет третья встреча между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Первый бой боксеров закончился ничьей, а в реванше «Цыганский король» остановил оппонента в седьмом раунде, отняв у него чемпионский пояс.

Оба боксера подошли к данной схватке с самым тяжелым весом в карьере. 33-летний Фьюри показал на весах рекордные для себя 125,6 кг, тогда как Уайлдер, которому в этом месяце исполнится 36-ть, оказался на 3 кг тяжелее, чем он весил перед предыдущим поединком с британцем.

Как и во время пресс-конференции, бойцам не позволили провести традиционный стердаун, из-за чего «Цыганский король» и «Бронзовый бомбардировщик» вынуждены были осыпать друг друга оскорблениями, находясь на безопасной дистанции.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Тайсон Фьюри: 125,6 кг (277 фунтов)

Деонтей Уайлдер: 107,9 кг (238 фунтов)

Церемония взвешивания: