Билеты на бой Усик – Джошуа были распроданы за сутки

Бой состоится 25 сентября

Усик и Джошуа / фото - Matchroom Boxing

25 сентября чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) проведет защиту титулов против Александра Усика (18-0, 13 КО) в Лондоне, Великобритания.

Стоимость билетов на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» составляла от 40 фунтов (около 1 480 гривен) до 2 000 фунтов (около 75,5 тысяч гривен). Сообщалось, что количество фанатов на трибунах может составить 60 тысяч человек.

За сутки после старта продаж все билеты были распроданы. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

Экс-тренер Усика ранее назвал оружие, с помощью которого британец сможет одолеть украинца.