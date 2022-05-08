Бивол: «Давайте договариваться о реванше с Канело, но условия уже будут другими»

Дмитрий Бивол / фото - Associated Press

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью SecondsOut заявил, что готов обсудить реванш с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Конечно, этот бой ощущался иначе. Всю неделю я просидел у себя в номере. Мне было скучно, я не мог никуда выйти и устал от этого. Но я видел какое большое зрительское внимание привлек к себе этот бой.

Я не говорил с Саулем после боя, просто сказал ему, что он по-настоящему великий чемпион и что я его уважаю. Сегодня он предложил мне многое. Он дал мне этот бой и вместе с ним много опыта».