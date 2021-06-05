Бивол – о бое Мейвезера с Полом: «Человек зарабатывает деньги, он заслужил»

Дмитрий Бивол / фото - AllBoxing.ru

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью телеканалу Бокс ТВ высказался о предстоящем выставочном поединке Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом.

Он же не пропагандирует нездоровый образ жизни или что-то еще. Мейвезер будет боксировать, он заслужил выступить против блогера и заработать при этом большие деньги. В какой-то степени это легкие деньги, но, с другой стороны, для кого-то, наверно, в облаках витает интрига в том, что Мейвезер уже старенький, размерами поменьше, а блогер молодой. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что Мейвезер сохранит нолик в графе поражений».