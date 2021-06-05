Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать?»
Бивол – о бое Мейвезера с Полом: «Человек зарабатывает деньги, он заслужил»
Чемпион полутяжелого веса ничего плохого в таком поединке не видит
13:50
Дмитрий Бивол / фото - AllBoxing.ru
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью телеканалу Бокс ТВ высказался о предстоящем выставочном поединке Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом.
«Как-то я не особо наблюдал за этим делом. Конечно, уже не так сильно интересуюсь, как тогда, когда Мейвезер был в обойме. Поэтому я спокоен к этому. Человек зарабатывает деньги, он заслужил. Хочет - пусть боксирует с кем угодно. Есть люди, которым это нравится. Пусть смотрят.
Он же не пропагандирует нездоровый образ жизни или что-то еще. Мейвезер будет боксировать, он заслужил выступить против блогера и заработать при этом большие деньги. В какой-то степени это легкие деньги, но, с другой стороны, для кого-то, наверно, в облаках витает интрига в том, что Мейвезер уже старенький, размерами поменьше, а блогер молодой. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что Мейвезер сохранит нолик в графе поражений».
Напомним, Поветкин также одобрительно высказался в адрес этого боя.
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