Бивол: «У Саламова хорошая школа бокса»
Бивол оказался легче Саламова накануне очного поединка
Бой состоится 11 декабря в Екатеринбурге
11:49
Дмитрий Бивол и Умар Саламов / Фото - sports.ru10 декабря в Екатеринбурге состоялась официальная процедура взвешивания участников главного боя вечера от промоутерской компании RCC Boxing Promotions.
В мэйн-ивенте чемпион мира по версии WBA в полусреднем дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) встретится с претендентом на титул Умаром Саламовым (26-1, 19 КО).
Вес Бивола составил 79,00 кг, Саламова – 79,37 кг.
Накануне промоутерские компании RCC Boxing Promotions и «Мир Бокса» объявили о подписании трехстороннего соглашения с Биволом на три поединка.
Сообщается, что первый боем по этому контракту станет поединок против Саламова, который состоится 11 декабря в Екатеринбурге.
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.
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