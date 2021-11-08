Бивол подтвердил, что в декабре подерется в России

Россиянин объяснил, почему проведет бой не в США





Дмитрий Бивол / Фото: RT

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в эфире Бокс ТВ сообщил, что следующий бой проведет в декабре в России.



По словам россиянина, уже известно имя оппонента, но пока он не может его озвучивать.

«В России планируем провести бой. Вообще у меня уже есть понимание, с кем, когда и где я буду драться. Но я просто не могу сейчас это озвучить, прежде чем это сделает промоутер. Поймите правильно. Я планирую выйти в ринг в декабре. Времени не так много, чтобы ехать в Штаты и проходить акклиматизацию. Оппонентов плохих не бывает. Вообще, соперник достойный».

Напомним, Бивол ранее начал подготовку к следующему поединку.