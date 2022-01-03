Усику стоит напрячься? Канело еще год назад начал спарринговать с супертяжами – есть видео
Бивол: «После такой победы Усика над Джошуа глупо думать, что у него нет шансов с Фьюри»
Россиянин высказался касательно потенциального боя между украинцем и «Цыганским королем»
18:10
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью Diplomat.Ru высказался касательно потенциального поединка между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Если смотреть последний год, то очень хорошо себя проявил Камбосос, который завоевал четыре пояса. Конечно же, Усик, который удивил всех в супертяжелом весе. Тот же Канело, который завоевал четыре пояса.
У Усика есть шансы против Фьюри. Я перед боем с Джошуа думал, что у него мало шансов. Но тут все мои мысли разбились о камни. После такой победы глупо думать, что у него нет шансов».
Тайсон Фьюри оставил жесткое послание для Александра Усика.
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