Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»
Бивол свой следующий поединок может провести в декабре в России
Чемпион WBA с 2017 года не проводил боев у себя на родине
10:39
Дмитрий Бивол / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) может провести свой следующий бой в России в первой половине декабря. Об этом сообщает Fight Freaks Unite со ссылкой на менеджера чемпиона Вадима Корнилова.
После этого поединка, по которому еще нет никаких официальных договоренностей, команда Бивола «рассмотрит возможность проведения объединительного боя с Артуром Бетербиевым или боя с Канело Альваресом, а также боя с Хильберто Рамиресом», добавил Корнилов.
30-летний Бивол вернулся на ринг после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса в мае этого года и в непростом бою победил британца Крэйга Ричардса.
Отметим, что свой предыдущий бой в России Бивол провел в феврале 2017 года, когда владел титулом временного чемпиона WBA, и он еще ни разу не проводил защиту своего полноценного чемпионского титула у себя на родине.
Накануне Эдди Хирн дал понять, когда может состояться поединок между Биволом и Саулем Альваресом.
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