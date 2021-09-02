Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super
Бивол в андеркарте у Уайт проведет очередную защиту титула
Соперником станет британец с 5-ю поражениями
2 сентября 12:21
Дмитрий Бивол / фото - DAZN
30 октября в Лондоне, Великобритания, состоится вечер бокса, который возглавит поединок временного чемпиона мира Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Соперник британца будет объявлен позже. Шоу анонсировал промоутер Эдди Хирн.
Портал DAZN позже сообщил, что со-главным боем вечера может стать встреча Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО). Россиянин проведет очередную защиту пояса WBA против британца Джона Райдера (29-5, 16 КО).
Непобежденный мексиканец ранее бросил дерзкий вызов Биволу.