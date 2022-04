Боб Арум заболел коронавирусом

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что не сможет посетить бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), поскольку заболел коронавирусом и восстанавливается после болезни.

Excited to watch Tyson Fury defend his titles Saturday against Dillian Whyte in front of 94,000 fans at Wembley Stadium. Unfortunately, I will be unable to attend as I am recovering from mild COVID-19 symptoms. I’ll be cheering on The Gypsy King from home as I watch on ESPN+ PPV.