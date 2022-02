Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля

Фото: Sky Sports

Бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) официально объявлен.

Он состоится 23 апреля на стадионе Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщил промоутер чемпиона Фрэнк Уоррен.

Collision Imminent #FuryWhyte



23 April @wembleystadium



Tickets on sale Wednesday 2 March via @TicketmasterUK Sign up for ticket alerts here: https://t.co/RxcYj82SjQ pic.twitter.com/wg6snHezrd