Боец MMA: «Усик, по сути, отомстил за Кличко»

Шлеменко отметил победу украинского супертяжеловеса





Александр Шлеменко / Фото: Fight.ru

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Ушатайка заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отомстил за Владимира Кличко.



«В жизни Усика все складывалось очень хорошо, и меня это радует. Была выиграна Олимпиада, было выиграно очень интересное Гран-при, в котором участвовал Мурат Гассиев. Усик выиграл это Гран-при и, как мне кажется, этим очень сильно, смело и громко заявил о себе на весь мир. А потом он поднялся в тяжелый вес, где заявил еще громче, потому что соперник у него был не подарок. Никто не может сказать, что оппонент у него был проходной, слабый или недостаточно тяжелый, недостаточно бьющий, недостаточно сильный. Этот соперник выигрывал у Владимира Кличко, и Усик, по сути, отомстил за него».

Напомним, ранее Владимир Кличко заявил, что победой над Джошуа Усик вошел в историю.