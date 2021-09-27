Усик – о гопаке после боя с Джошуа: «Не было сил, это эмоции были»
Боец MMA: «Усик, по сути, отомстил за Кличко»
Шлеменко отметил победу украинского супертяжеловеса
27 сентября 19:48
Александр Шлеменко / Фото: Fight.ru
Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Ушатайка заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа
(24-2, 22 КО) отомстил за Владимира Кличко.
«В жизни Усика все складывалось очень хорошо, и меня это радует. Была выиграна Олимпиада, было выиграно очень интересное Гран-при, в котором участвовал Мурат Гассиев. Усик выиграл это Гран-при и, как мне кажется, этим очень сильно, смело и громко заявил о себе на весь мир. А потом он поднялся в тяжелый вес, где заявил еще громче, потому что соперник у него был не подарок.
Никто не может сказать, что оппонент у него был проходной, слабый или недостаточно тяжелый, недостаточно бьющий, недостаточно сильный. Этот соперник выигрывал у Владимира Кличко, и Усик, по сути, отомстил за него».
Напомним, ранее Владимир Кличко заявил, что победой над Джошуа Усик вошел в историю.